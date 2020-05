Nemtii nu se mai tem de COVID si sunt multumiti de cum a gestionat Merkel criza, dar isi fac griji pentru copii

Dupa ce prima faza de soc a pandemiei de COVID-19 a fost marcata de unitate pe scena politica germana, de cateva saptamani mai ales partidele de opozitie FDP (Liberalii) si AfD (Alternativa pentru Germania , un partid populist de dreapta) au redevenit agresive si au inceput sa critice managementul de criza al guvernului de la Berlin.Nu putine institutii media au facut acelasi lucru, astfel incat s-a creat impresia ca opinia publica germana ar fi divizata.Populatia nu pare insa implicata in disputa politica, dupa cum rezulta din ultimul sondaj Deutschlandtrend efectuat de institutul de cercetare a opiniei publice Infratest Dimap: doua treimi din cei intervievati sunt de parere ca guvernul german a gestionat bine criza.Valori de top pentru Angela Merkel si CDUAtmosfera de multumire generala se rasfrange si asupra cotelor de popularitate pentru liderii marii coalitii formate din CDU/CSU (conservatori) si SPD (social-democrati).Cancelara Angela Merkel (CDU) inregistreaza cea mai ridicata cota de popularitate din iulie 2017 incoace. Ministrul de Finante, Olaf Scholz (SPD), si cel al Sanatatii Jens Spahn (CDU), sunt aproape la aceleasi valori-record de popularitate inregistrate in urma cu o luna. Ministrul Economiei, Peter Altmaier (CDU), se bucura de un record personal, la fel ca Horst Seehofer (CSU), ministrul de Interne.La partide insa, de actuala situatie se pare ca profita doar tabara conservatoare (CDU/CSU). Aceasta a castigat 5% fata de valorile de luna trecuta, ajungand acum la 39% - ultima oara cand s-a aflat la un nivel atat de ridicat a fost in august 2017. SPD bate pasul pe loc la 16%, la fel ca in aprilie.Pentru opozitie este in continuare greu. Ecologistii s-ar situa la 18 procente (-4), cel mai scazut nivel din octombrie 2018. AfD este la 9% (-1), cum era si in august 2017. Cu ale sale 5%, FDP s-ar bate cu pragul electoral, daca ar avea loc acum alegeri. Doar Partidul Stangii a crescut cu un procent, la 8%.Deocamdata nu se mai discuta despre cine va fi noul sef al CDU si cine va fi succesorul Angelei Merkel la cancelaria federala. Inaintea crizei, erau trei candidati: Norbert Rottgen, Friedrich Merz si Armin Laschet. Lor li s-a alaturat acum si premierul Bavariei, Markus Soder.Seful CSU a fost foarte prezent in aceasta perioada d ...citeste mai departe despre " Nemtii nu se mai tem de COVID si sunt multumiti de cum a gestionat Merkel criza, dar isi fac griji pentru copii " pe Ziare.com