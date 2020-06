Tara cea mai afectata din Europa de pandemie cu mai mult de 43.000 de morti, Regatul Unit trece sambata la o noua etapa majora pentru a iesi din izolarea impusa la sfarsitul lui martie pentru a lupta contra propagarii virusului, cu redeschiderea pub-urilor, restaurantelor si a muzeelor. Vor mai trece cateva zile pana ce marile institutii ale Londrei se vor redeschide.Primul mare muzeu britanic care va fi redeschis, National Gallery din Londra, va primi vizitatorii incepand de miercuri, cu masuri care sa le asigure siguranta, profitand de experienta muzeelor europene si americane care deja s-au redeschis, a anuntat marti muzeul intr-un comunicat.Vizitatorii vor descoperi expozitiile Tiziano sau Nicolaes Maes, numai dupa ce isi vor dezinfecta mainile. Au fost create trasee de vizitare, iar muzeul le recomanda vizitatorilor sa poarte masti. Muzeul, care a primit 5.7 milioane de vizitatori in 2018, a instalat si filtre mai eficiente in sistem de climatizare.Tate Modern, care a gazduit aproape 5,9 milioane de vizitatori in 2018, se va redeschide pe 27 iulie, la fel ca si celelalte muzee Tate. La Londra, Tate Modern gazduieste o retrospectiva Andy Warhol, Tate Britain o instalatie a artistului britanic Steve McQueen.Regatul Unit a impus o carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele care sosesc pe teritoriu pentru a evita importarea de noi cazuri, dar Guvernul trebuie sa publice o lista a tarilor ai caror cetateni vor fi exceptati de la regula. ...citeste mai departe despre " Muzeele britanice se pregatesc de redeschidere. National Gallery si Tate Modern primesc vizitatori din 8, respectiv 27 iulie " pe Ziare.com