Momente cheie ale administratiilor americane, in secolul XXI. Deciziile istorice adoptate de Bush Jr., Obama si Trump

Redam retrospectiv cateva dintre deciziile reprezentative adoptate de fiecare administratie:Administratia George W. Bush jr. (2001-2008)- Presedintele american a semnat, la 2 august 2005, Acordul CAFTA pentru deschiderea de noi piete pentru lucratorii americani si bunurile produse in Statele Unite, fiind eliminate tarifele pentru aproximativ 80% dintre bunurile exportate.- La 7 iunie 2001, a fost promulgata legislatia pentru reducerea taxelor, fiind vorba de reduceri in cuantum de 1,35 trilioane pe o durata de zece ani.- In data de 10 august 2005, a adoptat legea cunoscuta drept ''The Highway Bill'' pentru modernizarea retelei de drumuri, poduri si sisteme de tranzit in masa, parte a unui plan multianual de finantare. Programul viza investitii de peste 286 miliarde de dolari in domeniul transporturilor.- In 2005, a semnat Legea pentru cresterea sigurantei si calitatii pacientilor in scopul imbunatatirii serviciilor de sanatate pentru americani, fiind implementat un sistem voluntar de raportare a erorilor medicale.- Dupa o perioada de zece ani, la 8 august 2005, a fost adoptata prima lege dedicata planului national energetic cu scopul cresterii independentei energetice a SUA, modernizarea retelei existente, incurajarea eficientei energetice si promovarea surselor energetice alternative si regenerabile. In 2007, Bush a semnat un nou document important in domeniul energetic - Legea Independentei si Securitatii Energetice cu scopul asumat al extinderii combustibililor alternativi.- In domeniul asigurarilor medicale a fost adoptata, in 2003, o noua prevedere prin care persoanele varstnice si cele cu dizabilitati isi puteau alege planul de sanatate si beneficiile mai bune de tratament.- A sprijinit reforma in domeniul social, promovand un program saptamanal de lucru de 40 de ore, fie in cadrul unei activitati desfasurate independent, fie intr-o forma organizata.- Administratia Bush a suplimentat fondurile necesare misiunilor externe ale armatei in razboiul impotriva terorismului. Pe fondul luptei de combatere a terorismului au fost luate masuri configurate sub forma legii cunoscute drept - ''Patriot Act'' (26 octombrie 2001). In mandatul sau a avut loc reorganizarea structurilor de informatii in cadrul Departamentului Securitatii