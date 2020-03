Corpul lui Schaefer (54 de ani), care a fost membru al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a fost gasit sambata dimineata in apropierea unei cai ferate la sud-vest de orasul Frankfurt.Parchetul din Wiesbaden a indicat ca in acest caz privilegiaza ipoteza unui suicid.Scena politica germana a fost zguduita de stirea mortii lui Schaefer, care era considerat a avea cele mai mari sanse de a-i succede lui Volker Bouffier."El era profund ingrijorat, mai presus de orice de capacitatea de a satisface asteptarile imense ale publicului, in special in termeni de ajutor financiar", a declarat Bouffier, vizibil intristat de vestea mortii lui Thomas Schaefer."Trebuie sa presupun ca aceste ingrijorari l-au coplesit. El nu a gasit, evident, o cale de iesire. Si-a pierdut sperantele si ne-a parasit. Suntem socati si consternati", a spus liderul executivului din landul Hessa.Thomas Schaefer era casatorit si avea doi copii.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Ministrul de finante al landului german Hessa s-a sinucis. Ingrijorarile privind coronavirusul l-au coplesit " pe Ziare.com