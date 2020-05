Aceasta cifra este cea mai scazuta incepand din 2009, de cand agentia europeana a inceput sa stranga astfel de date.Conform comunicatului Frontex, scaderea record se datoreaza in principal pandemiei de COVID-19, dar si unor intarzieri in comunicarea datelor de catre autoritatile nationale.La solicitarea AFP, serviciul de presa al Frontex a subliniat ca aceste intarzieri nu au influentat semnificativ tendinta.In primele patru luni ale anului, numarul total de treceri ilegale de frontiere a ramas totusi comparabil cu cel din perioada similara a lui 2019, cifrandu-se la 26.650.Scaderea cea mai importanta a fost consemnata in aprilie pe ruta de migratie din Mediterana de Est, unde au fost raportate doar 40 de tentative, cu 99% mai putin decat in martie.Intre lunile ianuarie si aprilie, pe aceasta ruta au fost raportate 11.200 de treceri ilegale de frontiere, in scadere cu 18% fata de primele patru luni ale anului trecut. Grupul cel mai numeros de migranti l-au constituit afganii.In Mediterana Centrala, in aprilie au fost consemnate 250 de cazuri, cu 29% sub bilantul din martie. Totusi, la nivelul lunilor ianuarie-aprilie, numarul total de treceri ilegale a inregistrat o crestere de trei ori fata de aceeasi perioada din 2019, fiind de aproape 4.100. Cei mai numerosi migranti au provenit din Cote d'Ivoire, Bangladesh si Maroc In Mediterana de Vest, scaderea a fost de 82% in aprilie fata de martie. In ianuarie-aprilie, numarul total a fost de peste 3.000, mai putin de jumatate fata de anul trecut. Cei mai numerosi au fost algerienii si marocanii.In Balcanii Occidentali, trecerile ilegale s-au redus cu 94% in aprilie fata de luna anterioara. Cu toate acestea, numarul total a crescut in primele patru luni cu 60% fata de intervalul similar din 2019, ajungand la aproape 60.000 de cazuri. ...citeste mai departe despre " Migratia ilegala in UE a ajuns la cele mai mici cote din 2009, pe fondul pandemiei " pe Ziare.com