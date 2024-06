Merkel, popularitate la minimul ultimelor 6 luni, dupa atacurile din Germania

Popularitatea cancelarului german Angela Merkel a scazut cu 12 procente in august, potrivit unui sondaj efectuat dupa o serie de atacuri violente care au zguduit tara.

Popularitatea lui Merkel a scazut la un minim in ultimele sase luni in august, pana la 47%, de la 59% in iulie, potrivit unui sondaj al Deutschlandtrend, efectuat lunar pentru postul public ARD, relateaza joi DPA.

O serie de atacuri violente care s-au produs luna trecuta intr-o singura saptamana au ridicat intrebari privind politica Angelei Merkel de deschidere fata de refugiati. Trei dintre cele patru atacuri au fost comise de solicitanti de azil si doua dintre ele au fost revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic.

