Merkel anunta un nou plan de relansare economica, cu reducere de TVA si alocatii suplimentare pentru copii

"Dimensiunea planului de relansare va fi de 130 de miliarde de euro pentru anii 2020-2021, dintre care 120 de miliarde vor fi cheltuiti pentru guvernul federal", a afirmat Angela Merkel, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, la finalul a doua zile de discutii intre conservatori si social-democrati, parteneri ai coalitiei guvernamentale, scrie AFP."Avem un plan de relansare economica, un plan pentru viitor si, bineinteles, pe langa aceasta ne ocupam acum de responsabilitatea noastra pentru Europa si de dimensiunea internationala", a declarat Angela Merkel.Chiar daca Germania a fost mai putin afectata decat vecinii sai de pandemie pe plan uman, cu circa 8.500 de morti, economia sa, puternic dependenta de exporturi, a fost grav lovita.Printre masurile anuntate figureaza, pe langa reducerea temporara a TVA si transferul datoriilor comunelor spre statul federal, o alocatie familiala de 300 de euro pentru fiecare copil sau noi ajutoare pentru firmele in dificultate.Punctul cel mai discutat a fost introducerea unei prime de cumparare pentru sprijinirea sectorului auto, practic inchis de mai multe luni.Social-democratii, care se opuneau oricarei subventionari a masinilor poluante, par sa fi castigat batalia: la final, membrii "Marii Coalitii" s-au pronuntat impotriva unei prime de cumparare pentru masinile pe benzina sau motorina cu emisii scazute.In schimb, prima pentru cumpararea unei masini electrice va fi dublata, de la 3.000 de euro la 6.000 de euro.Acest plan de relansare se adauga uriasului plan de peste 1.000 de miliarde de euro pus in aplicare in martie, in punctul de varf al pandemiei, prevazand ajutoare pentru firme si miliarde de euro de imprumuturi garantate.