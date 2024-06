Merkel anunta ca Germania va primi in continuare refugiati: Vom face tot ce e omeneste posibil sa asiguram securitatea!

Cancelarul german, Angela Merkel, respinge ferm apelurile de a pune sub semnul intrebarii politica tarii sale de a primi imigranti, in contextul in care tara sa a fost zguduita recent de mai multe atacuri.

Merkel a precizat ca, in pofida criticilor, nu se simte vinovata pentru aceste atacuri si ca a fost un lucru bun ca a permis sutelor de mii de refugiati sa vina in Germania, arata The Guardian.

Cancelarul german a apreciat ca teroristii au vrut sa ii dezbine si sa puna la indoiala disponibilitatea Germaniei de a prelua refugiati.

"Ne opunem ferm acestui lucru", a insistat Merkel.

"Eu nu am spus ca va fi usor. Am spus-o atunci si o spun din nou: Germania este o tara puternica. Am numit asta o sarcina pentru intreaga natiune. Dar asa cum am facut atat de multe pana acum vom reusi (sa o ducem pana la capat - n.red.) ", a spus Angela Merkel.

Ea a punctat ca este convinsa ca Germania va putea duce pana

