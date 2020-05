"Pot sa spun onest ca acest lucru imi face rau. In fiecare zi incerc sa am cele mai bune relatii cu Rusia , iar pe de alta parte exista probe atat de tangibile ca fortele ruse fac acest lucru", a declarat cancelarul in fata deputatilor reuniti in Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului.Merkel se refera la un atac cibernetic care a vizat in 2015 atat Camera Deputatilor, cat si serivciile sale.Hackerii au sustras in paralel cu acest atac cibernetic, potrivit presei germane, date personale de pe un serviciu de mesagerie al cancelarului.Angela Merkel a anuntat ca un suspect a fost identificat de catre anchetatori in acest dosar."Ne rezervam in continuare dreptul de a lua masuri, inclusiv impotriva Rusiei", a amenintat Merkel, care a denuntat un act "scandalos"."O intreaga strategie este aplicata" de catre Rusia, inclusiv "deformarea faptelor", a continuat cancelarul.In acest context, "bineinteles ca nu este usor" sa continue sa incerce sa construiasca o relatie mai buna cu Moscova, a subliniat ea.Cancelarul a evocat, de asemena, asasinarea la Berlin, in 2019, a unui georgian de origine cecena, in care sunt amestecate, dau asigurari mai multe publicatii de investigatie, serviciile ruse.Acest asasinat a declansat o criza diplomatica intre Germania si Rusia.Doi membri ai Ambasadei Rusiei, carora Guvernul german le-a reprosat ca nu cooperau in ancheta, au fost expulzati din Germania la 4 decembrie 2019.Presupusul asasin a fost arestat imediat dupa asasinat, insa, a avertizat Merkel, "incercam in continuare sa gasim" eventuali complici. ...citeste mai departe despre " Merkel anunta ca are probe ca Rusia incearca sa fure date despre ea si administratia ei: Scandalos, acest lucru imi face rau " pe Ziare.com