Prima Doamna Melania Trump si fiul ei Barron au aterizat duminica seara pe South Lawn, la Casa Alba, mutandu-se astfel la Washington impreuna cu presedintele Donald Trump.

"Abia asteptam sa ne facem amintiri in noua noastra casa! #Nemutamazi", a anuntat intr-un mesaj @FLOTUS catre ora 20:30 (luni, 03:30, ora Romaniei), alaturi de o fotografie de la o fereastra care da spre Washington Monument.

"Este oficial! @FLOTUS & Barron s-au mutat in DC! #BineativenitAcasa", a scris Stephanie Grisham, directoarea de comunicare a Primei Doamne.

Presedintele si Prima Doamna s-au tinut de mana in timp ce se indreptau spre Casa Alba.

Melania si Barron au participat alaturi de Trump la ceremonia de investire, in ianuarie, iar Prima Doamna a participat de asemenea la o serie de evenimente la Washington de atunci.

Insa cei doi au locuit in Trump Tower, la New York, pana cand Barron si-a terminat scoala anul acesta. ...citeste mai departe despre "Melania Trump si Barron s-au mutat la Casa Alba" pe Ziare.com

Ads