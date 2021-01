Potrivit masurilor anuntate, toti cetatenii straini care intra in Bulgaria cu scopul de a ramane in tara trebuie sa prezinte un test COVID PCR negativ facut cu cel mult 72 de ore inainte de a ajunge la granita.Operatorii turistici romani spun ca masura va descuraja multi conationali.Restrictia intra in vigoare vineri, 29 ianuarie, si este valabila, potrivit autoritatilor bulgare, pana pe 30 aprilie.Cetatenii bulgari care nu prezinta documentul medical la vama vor trebui sa stea in carantina zece zile.Masura nu se aplica strainilor care fac dovada ca tranziteaza Bulgaria, precum soferii de autobuze sau TIR-uri angajati in transport international, echipajele de nave sau avioane, lucratorii vamali sau turistii.Bulgaria este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la viteza de vaccinare, cu o posibilitate extrem de redusa de a atinge imunitatea de turma in viitorul apropiat daca se pastreaza ritmul actual.Citeste si:VIDEO Senatoarea AUR Diana Sosoaca a plecat din studioul Antena 3 dupa un schimb dur de replici cu Mihai Gadea: "Se vede ca sunteti abuzata"Toate pensiile vor fi recalculate. Anuntul facut de ministrul Muncii, Raluca TurcanVIDEO Povestea copilului crescut intr-un orfelinat al groazei si ajuns director de scoala: "Am luat ce e mai bun de la oameni"Hagi mai negociaza plecarea unui jucator de la Academie. Dupa Ghita, inca o lovitura pregatita de FC ViitorulVaccinarile programate dupa data de 28 ianuarie se amana. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita, seful campaniei de vaccinare ...citeste mai departe despre " Masuri drastice anuntate de Bulgaria: toti cetatenii straini care viziteaza tara trebuie sa prezinte la granita test COVID negativ. Restrictia este valabila cel putin 90 zile " pe Ziare.com