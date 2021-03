Din motive de securitate, armata chineza a interzis accesul automobilelor Tesla in complexele sale

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a afirmat, in prima sa reactie publica fata de aceasta masura, ca Tesla ar fi inchisa daca automobilele sale ar fi folosite la spionaj, transmite Reuters, citat de news.ro.Masura luata de China este cel mai recent semn al atentiei in crestere acordata producatorului american de automobile electrice, pe fondul tensiunilor dintre Beijing si Washington.Potrivit analistilor, masura Beijingului seamana ca masurile luate de Washington impotriva firmei chineze de telecomunicatii Huawei, din motive de securitate nationala."Exista un motiv puternic pentru ca noi sa pastram confidentialitatea oricaror informatii. Daca Tesla a folosit masini pentru a spiona in China sau oriunde in alta parte, fabrica va fi inchisa", a afirmat Musk la un forum chinez, in timpul unei discutii online.Restrictiile impuse de China automobilelor Tesla au avut loc pe fondul reuniunii la nivel inalt, tensionate, intre oficiali americani si chinezi, in Alaska.Musk a cerut o mai mare incredere reciproca intre cele mai mari doua economii ale lumii, in remarcile sale adresate Forumului pentru Dezvoltare din China, o reuniune de afaceri la nivel inalt gazduita de o fundatie din cadrul Consiliului de Stat chinez.CITESTE SI:Anunt important pentru cei care vin din SpaniaReactia preotului de la Biserica din IOR, dupa ce lacasul a fost vandalizat: "Ar fi bine ca Patriarhia sa-si tempereze declaratiile, pentru ca intreaga "afacere" are un singur beneficiar: AUR"Inca un "revolutionar" din Bucuresti condamnat la inchisoare cu executare: "Vreau sa ma bat cu mascatii. Sa moara familia mea daca nu sparg ficatii in voi"CTP, despre controversatul medic Flavia Grosan si despre cei care o lauda: "Cum as putea eu sa numesc aceste persoane? Le-as numi maglavite"VIDEO "Puteti trezi toate simturile unui barbat". Cine sunt unguroaicele sexy care l-au cucerit pe Smiley la "Romanii au talent" ...citeste mai departe despre " Din motive de securitate, armata chineza a interzis accesul automobilelor Tesla in complexele sale " pe Ziare.com