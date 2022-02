Primele sancțiuni anunțate de Marea Britanie împotriva Moscovei. Sunt vizate cinci bănci rusești și trei oligarhi legați de Putin VIDEO

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anunțat marți, 22 februarie, impunerea unor sancțiuni împotriva a trei oligarhi apropiați Kremlinului și a cinci bănci din Rusia.

Decizia a fost luată la o zi după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut independența regiunilor separatiste ucrainene Doneţk şi Lugansk.

Boris Johnson a anunțat în plenul Parlamentului ”o primă tranșă a sancțiunilor, un prim baraj care să demonstreze ceea ce suntem dispuși să facem. Avem pregătite și alte măsuri, pe care le vom lua alături de SUA și UE, în cazul în care situația escaladează și mai mult”.

WATCH LIVE: My update to the @HouseOfCommons on the situation in Ukraine | 22 February 2022 https://t.co/gByQwOH1TN— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 22, 2022

Sancţiunile vizează Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank şi Black Sea Bank, a anunţat, marţi, premierul britanic, Boris Johnson, într-un discurs în Camera Comunelor.

Activele din Marea Britanie ale lui Boris Rotenberg, Igor Rotenberg şi Gennady Timchenko vor fi îngheţate. De asemenea, celor trei li se va interzice intrarea în ţară şi nu vor avea voie să încheie afaceri cu persoane fizice şi entităţi britanice, fiind persoane „foarte apropiate Kremlinului”, a mai precizat Johnson.

Boris Rotenberg este un om de afaceri rus şi coproprietar al grupului SGM, cea mai mare firmă de construcţii de conducte de gaze din Rusia. Nepotul său, Igor Rotenberg, este acţionarul majoritar al Gazprom Drilling, iar Gennady Timchenko este fondatorul grupului de investiţii private, Volga Group, care se concentrează pe active de energie, transport şi infrastructură.

Guvernul Regatului Unit va impune măsuri mai dure ulterior, în cazul în care Rusia îşi intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, a mai menţionat Johnson. Premierul britanic l-a acuzat pe preşedintele rus, Vladimir Putin, că doreşte „distrugerea unui vecin paşnic”.

Johnson a descris discursul lui Putin de luni drept „provocator” şi plin de „acuzaţii false” împotriva Ucrainei. Desfăşurarea de trupe ruseşti în cele două regiuni separatiste din estul Ucrainei „echivalează cu o invazie reînnoită”, a adăugat el.

„Acum ar trebui să ne pregătim pentru cele mai rele etape posibile ale planului lui Putin”, a mai avertizat Johnson.

