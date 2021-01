MAE: Masura inregistrarii electronice la intrarea in Austria, obligatorie din 15 ianuarie

Noile masuri vor intra in vigoare la data de 15 ianuarie, ora 0.00, precizeaza MAE intr-un comunicat remis miercuri seara.Astfel, de la data mentionata, persoanele care calatoresc in Republica Austria au obligatia de a se inregistra online, anterior intrarii pe teritoriul austriac, prin completarea unui document denumit "Pre-Travel-Clearance - PTC", disponibil la https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html.Formularele sunt disponibile in limbile germana si engleza: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig, https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig.Totodata, la momentul intrarii pe teritoriul austriac, calatorii sunt obligati sa prezinte confirmarea completarii formularului mentionat, in format electronic sau tiparit. In situatia in care nu este posibila inregistrarea online, in mod exceptional, se poate opta pentru completarea formularului tipizat si semnat olograf.Potrivit MAE, sunt exceptate de la masura inregistrarii electronice prin completarea formularului PTC urmatoarele categorii de persoane: transportatorii profesionisti de marfuri, navetistii, persoanele aflate in tranzit, persoane care participa la evenimente de familie care nu pot fi amanate (spre exemplu: ceremonii funerare).De asemenea, sursa citata evidentiaza ca pe langa obligativitatea inregistrarii electronice, pana la data de 31 martie, persoanele care sosesc in Austria, inclusiv din Romania , vor fi plasate in carantina pentru o perioada de 10 zile la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, cu suportarea costurilor de catre persoana in cauza.Masura carantinei poate fi suspendata in urma prezentarii rezultatului negativ al unui test pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 (tip PCR-RT sau antigen), efectuat nu mai devreme de a cincea zi de la intrarea in Austria, costurile fiind suportate de catre persoanele in cauza. Aceste masuri se aplica inclusiv turistilor.Sunt exceptate de la masura carantinei persoanele care sosesc in Republica Austria din Australia Finlanda , Gr ...citeste mai departe despre " MAE: Masura inregistrarii electronice la intrarea in Austria, obligatorie din 15 ianuarie " pe Ziare.com