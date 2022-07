Macron se ”acomodează” cu războiul din Ucraina: Va dura și trebuie să ne pregătim să ne descurcăm fără gazul rusesc

Presedintele Frantei Emmanuel Macron a declarat joi, 14 iulie ca razboiul din Ucraina "va dura" si ca francezii trebuie sa se pregateasca pentru intreruperea totala a livrarilor de gaz rusesc, de care Moscova se foloseste ca de o "arma de razboi", informeaza AFP.

"Trebuie sa ne pregatim cu totii pentru aceea ca razboiul va dura. Vara si inceputul toamnei vor fi, fara indoiala, foarte dure", a declarat seful statului francez, in primul sau interviu televizat din cel de-al doilea mandat al sau, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei.

In conditiile in care razboiul din Ucraina afecteaza cresterea economica si alimenteaza o explozie a preturilor energiei si produselor alimentare, "trebuie sa ne pregatim sa ne descurcam fara gazul rusesc", a atentionat Macron, anuntand ca statul francez va elabora un "plan de sobrietate" energetica.

Mai devreme in timpul zile de joi, presedintele Macron a asistat sub un soare stralucitor la parada militara de 14 iulie, intr-un context strategic marcat de revenirea razboiului in Europa.

In total, circa 6.300 de persoane au marsaluit in acest an in fata unei multimi adunate de-a lungul traseului. Spectacolul a mobilizat 64 de avioane, o drona, 25 de elicoptere, 200 de cai si 181 de vehicule motorizate.

Parada militara s-a deschis cu drapelele celor noua tari straine invitate, majoritatea vecine Rusiei sau Ucrainei: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Bulgaria si Romania.

Trupe franceze, recent desfasurate pe flancul estic al Europei, au urmat imediat dupa.

Franta si-a intarit substantial misiunile de reasigurare de la inceputul razboiului din Ucraina. Circa 500 de soldati francezi au fost trimisi de urgenta la sfarsitul lui februarie in Romania, in cadrul NATO, iar Parisul s-a declarat gata sa-si majoreze contingentul daca va fi necesar.

Franta participa de asemenea la misiuni de reasigurare terestra si aeriana in Estonia, iar avioanele sale de lupta Rafale contribuie la protejarea spatiului aerian polonez.

