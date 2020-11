In paralel, Lufthansa si subsidiarele sale, Eurowings, Swiss, Austrian si Brussels Airlines, au decis sa reduca numarul zborurilor, flotele si personalul, in conditiile in care calatoriile cu avionul nu sunt asteptate sa revina la nivelul de dinaintea pandemiei pana in 2025."Actuala noastra oferta de gustari la clasa economy nu se ridica intotdeauna la asteptarile clientilor nostri", a declarat Christina Foerster, membru in Consiliul de Administratie al Lufthansa.In schimb, Lufthansa si subsidiarele sale vor introduce o noua gama de alimente si bauturi care vor putea fi cumparate pe zborurile pe distante scurte si medii. Prima companie din cadrul grupului care va lansa noua oferta va fi Austrian Airlines, urmata de Swiss si Lufthansa. De asemenea, Lufthansa si Swiss vor oferi pasagerilor o sticla gratuita de apa.Pasagerii companiilor aeriene low-cost Ryanair si Eurowings platesc de mult timp pentru gustarile si bauturile lor. ...citeste mai departe despre " Inca o companie aeriana elimina gustarile gratuite pentru pasagerii de la clasa economy " pe Ziare.com