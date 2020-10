Ministerul Sanatatii explica intr-un comunicat ca "a luat aceasta masura ca raspuns la puternica cerere de vaccin antigripal provenind din alte tari cu scopul de a reduce riscul ca aceste produse sa fie exportate".Aceasta "va proteja aprovizionarea noastra cu vaccinuri impotriva gripei in cadrul planurilor noastre de a furniza 30 milioane de vaccinuri impotriva gripei inaintea acestei ierni fara precedent", a indicat ministrul sanatatii Matt Hancock.Programul public de vaccinare gratuita impotriva gripei a fost extins in acest an in Anglia din cauza pandemiei de COVID-19. Obiectivul autoritatilor din domeniul sanatatii este sa reduca riscurile de mortalitate in caz de contractare a doua maladii (gripa si COVID-19) si sa evite supraincarcarea spitalelor.Persoanele testate pozitiv in acelasi timp de gripa si COVID-19 risca de doua ori mai mult sa moara decat cele afectate doar de COVID-19, a indicat luna trecuta o ancheta a Public Health England, serviciul de sanatate publica din Anglia. ...citeste mai departe despre " Londra impune restrictii exporturilor de vaccinuri impotriva gripei " pe Ziare.com