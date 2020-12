Autoritatile locale din Milano au alocat luna trecuta ajutoare sociale in valoare de 700.000 de euro pentru alimente si cheltuieli utilitare. Municipalitatea a primit 36.000 de cereri de ajutor pentru mancare. A aprobat 15.800, la care s-au adaugat apoi inca 5.400. Ceilalti nu indeplineau criteriile, scrie Digi24.ro.Italienii care au ramas fara bani recurg la casele de amanet pentru a-si cumpara cele de stricta necesitate. Giuseppe Gentile, directorul retelei de amanet ProntoPegno, estimeaza o crestere cu 30% a bunurilor amanetate in Milano, comparativ cu anul trecut."Vedem obiecte cu o valoare mai mare decat in alte orase - ceasuri Rolex, coliere Cartier. Asta arata ca si oamenii bogati au probleme cu banii", a spus el.Unul dintre cele mai bogate orase din lume, cu aproximativ 5,5 milioane de oameni, a ajuns sub pragul saraciei in Italia, anul acesta, ridicand numarul total al celor care traiesc in lipsuri la 14 milioane, adica aproape unul din patru italieni.Citeste si:Italia a depasit pragul de 60.000 de decese cauzate de coronavirus. In spitale sunt internate peste 30.000 de persoane infectateSlujbele de Craciun cu public, interzise in Italia. Oamenii nu au voie sa invite la masa persoane din afara familiei ...citeste mai departe despre " Mai multi oameni din cel mai bogat oras italian raman fara bani si devin clientii caselor de amanet: "ceasuri Rolex, coliere Cartier" " pe Ziare.com