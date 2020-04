Lipsesc culegatorii de capsuni in Spania blocata de coronavirus

"Este o situatie dramatica", a declarat Cristobal Picon, un fermier din Huelva, o provincie aflata in sud-vestul Spaniei.Recolta de capsuni din acest an s-a anuntat dificila din start, fiindca fermierii au protestat la adresa preturilor de productie mari si a preturilor minime de vanzare a produselor. Dar apoi a aparut pandemia de coronavirus si intreaga Spanie a intrat in carantina, tara fiind sever afectata de un numar ridicat de infectari.Cu cateva zile inainte ca premierul spaniol, Pedro Sanchez, sa decreteze starea de urgenta, Marocul si-a inchis granitele. De pe o zi pe alta, muncitorii marocani au fost impiedicati sa ajunga la fermele din Spania unde muncesc in fiecare an.Intre timp, muncitori din Europa de Est aflati deja in drum spre Spania s-au vazut nevoiti sa se intoarca acasa, fiindca guvernele din intreaga Uniune Europeana au luat si ele decizia fara precedent de a inchide granitele.Astfel, de pe plantatiile de capsuni din provincia Huelva au ajuns in prezent sa lipseasca aproximativ 25.000 de muncitori sezonieri, potrivit asociatiei de afaceri Interfresa. Cu acelasi fenomen se confrunta multe alte ramuri economice din intreaga Europa, afectata de masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului.De altfel, nu sunt semne ca muncitorii sezonieri vor primi aprobare pentru a sosi in Huelva in saptamanile urmatoare. "Nu este fezabil", a declarat un reprezentant al guvernului regional. Manuel Delgado Cabeza, profesor de agronomie la Universitatea din Sevilla, este convins ca acestia "pur si simplu nu vor veni".Fermierii vor fi nevoiti sa se descurce cu cateva mii de muncitori care se afla deja in regiune, plus localnicii.Partea intunecata a aurului rosuSi mandria si rusinea poarta culoarea rosie in aceasta provincie andaluza de la granita cu Portugalia , la tarmul Oceanului Atlantic. Huelva produce 97% din capsunile spaniole. De acolo provin cele mai multe capsuni oferite spre vanzare in supermarketurile din Europa.Economia din Huelva nu dispune de alte mine de aur, astfel ca aceste exporturi au devenit principala sursa de venit si un soi de blazon al provinciei. Ele sunt si un motiv de mandrie locala intr-o regiune afectata masiv de somaj si saracie.Dar capsunile au si o parte intunecata. Mare parte din succesul acestei industrii se dator ...citeste mai departe despre " Lipsesc culegatorii de capsuni in Spania blocata de coronavirus " pe Ziare.com