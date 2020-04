Liderii UE discuta joi despre finantarea relansarii economiei - sanse mici sa se ajunga la un acord

La o discutie pregatitoare cu delegatii statelor membre UE , care a avut loc luni, Executivul comunitar le-a comunicat ca, potrivit estimarilor sale, pandemia de coronavirus ar putea anula pana la o zecime din PIB-ul continentului.Sursele citate de Reuters sustin ca, la discutiile care au avut loc luni, Comisia Europeana le-a spus delegatilor celor 27 de state membre UE ca ar dori sa finanteze un nou fond de relansare economica via majorarea asa-numitului plafon maxim din urmatorul buget comunitar.Desi acest buget acopera perioada 2021-2027, Comisia cere o majorare temporara, in 2021-2022, a garantiilor oferite de state pentru "resursele proprii" ale bugetului UE, ceea ce ar permite Executivului comunitar sa stranga mai multi bani pe baza acelor garantii.Sursele citate de Reuters sustin ca reprezentantii unor state precum Austria Olanda si Suedia , renumite pentru ca adopta o politica fiscala conservatoare si care pana acum au refuzat ideea unei mutualizari a datoriilor in UE, au subliniat la reniunea de luni ca un astfel de fond de revenire trebuie sa fie unul temporar.Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a apreciat saptamana trecuta ca Uniunea Europeana ar putea avea nevoie de un fond de relansare economica in valoare de 1.500 miliarde de euro care sa fie finantat cu obligatiuni garantate de statele membre.Intr-un interviu publicat in cotidianul german Handelsblatt, Valdis Dombrovskis a explicat ca Executivul comunitar lucreaza la un nou instrument de finantare, dincolo de contributiile nationale care ajung in mod normal la bugetul UE pe sapte ani. Intrebat despre posibilitatea finantarii unui astfel de fond de relansare cu emisiuni de obligatiuni in valoare de pana la 1.500 de miliarde de euro, Dombrovskis a raspuns: "Pot sa imi imaginez un astfel de cadru financiar. Dar nimic nu a fost decis inca".Citeste si: Summit UE prin videoconferinta pe 23 aprilie, dedicat relansarii economiceCovid-19: Germania discuta noi ajutoare pentru economie. Ministrul Finantelor ar vrea si impozite majorate pentru cei cu venituri mari ...citeste mai departe despre " Liderii UE discuta joi despre finantarea relansarii economiei - sanse mici sa se ajunga la un acord " pe Ziare.com