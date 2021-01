Liderii europeni discuta astazi despre pasaportul de vaccinare. Sefii de stat sau de guvern au o reuniune importanta in sistem de videoconferinta

Liderii Uniunii Europene ( UE ) vor discuta despre coordonarea raspunsului in privinta pandemiei de COVID-19, inclusiv despre introducerea pe scara larga a vaccinurilor si punerea in aplicare a tuturor instrumentelor disponibile, in vederea limitarii raspandirii virusului, conform site-ului https://www.consilium.europa.eu/.Problema controversatului pasaport de vaccinare urmeaza sa fie discutata astazi, anunta Stirile TVR. Unele tari, Grecia in special, doresc o decizie europeana privind obligativitatea acestui pasaport, care, se spera, va debloca industria turismului si a transportului aerian.Exista si voci care afirma ca e prea devreme pentru un astfel de document, mai ales ca mai toate tarile europene sunt in urma cu vaccinarea.Citeste si: Statele UE au inceput luni dezbaterea asupra pontentialului certificat de vaccinare pentru calatorieImportanta distribuirilorLa anteriorul Consiliu European, din 10-11 decembrie 2020, Consiliul European a salutat anunturile pozitive privind dezvoltarea vaccinurilor impotriva COVID-19 si incheierea de acorduri de cumparare in avans de catre Comisie, scrie Agerpres.In plus, liderii au subliniat, in acest context, importanta pregatirilor pentru distribuirea la timp a vaccinurilor, pentru a se asigura ca acestea sunt disponibile la timp si de o maniera coordonata. Nu in ultimul rand, Consiliul European a reamintit atunci ca punerea in circulatie a vaccinurilor nu inseamna ca pandemia s-a incheiat, situatia epidemiologica din Europa ramanand, in continuare, ingrijoratoare.Vaccinarea impotriva COVID-19 a inceput la 27 decembrie 2020 in intreaga Uniune Europeana. Vaccinurile sunt in prezent expediate catre toate statele membre in acelasi timp si in aceleasi conditii. Astfel, in momentul in care un vaccin este autorizat de Agentia Europeana pentru Medicamente, toate tarile UE vor avea acces la acesta in acelasi timp, in functie de dimensiunea populatiei lor.Citeste si: Presedintele Consiliului European spune ca ar putea fi introdus un "pasaport de vaccinare" impotriva coronavirusului. Cand va fi disponibil?Ce vaccinuri sunt autorizatePana in prezent, Comisia Europeana a acordat o autorizatie de introducere pe piata conditionata pentru ...citeste mai departe despre " Liderii europeni discuta astazi despre pasaportul de vaccinare. Sefii de stat sau de guvern au o reuniune importanta in sistem de videoconferinta " pe Ziare.com