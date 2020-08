"Derularea operatiunilor aflate in curs in hangarul de asamblare permite fixarea datei de lansare la 14 august pentru misiunea Ariane cu numarul 253 (VA253)", conform comunicatului companiei Arianespace.Lansarea rachetei Ariane 5, calul de povara al lansarilor europene de sateliti, a fost initial programata pentru data de 28 iulie si amanata pentru 31 iulie, pentru ca apoi sa se constate ca racheta are nevoie de "inspectii tehnice complementare".Insa vineri, lansarea a fost oprita cu doar 2 minute si 14 secunde inainte de aprinderea motoarelor "din cauza unui comportament anormal al unei sonde din rezervorul de hidrogen lichid al treptei principale criotehnice".Pentru data de 14 august, fereastra de lansare a fost stabilita intre orele 21:33 si 22:20 GMT. Misiunea va dura aproximativ 48 de minute - de la desprinderea de sol pana la plasarea satelitilor pe orbita.Racheta Ariane 5 va transporta doi sateliti de telecomunicatii (Galaxy 30 si BSAT-4b) pentru operatorii Intelsat si B-SAT, precum si un minivehicul de mentenanta a satelitilor (MEV-2), care va andoca la un alt satelit aflat deja pe orbita - Intelsat 10-02."Odata andocat, MEV-2 va controla orbita satelitului client cu ajutorul propriilor mijloace de propulsie. Dupa incheierea misiunii, MEV-2 se va desprinde de satelitul Intelsat 10-02 si se va pune la dispozitia unui alt client", precizeaza Arianespace, aflata la prima lansare a unui astfel de instrument de mentenanta a satelitilor.Arianespace a mai amanat la inceputul lunii iulie lansarea unei rachete europene Vega din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Aceasta lansare va avea loc la 17 august. ...citeste mai departe despre " Lansarea rachetei Ariane 5 a fost amanata din nou " pe Ziare.com