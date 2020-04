Austria a fost unul dintre primele state membre ale Uniunii Europene ( UE ) care a prezentat, la inceputul lui aprilie, un plan de iesire din izolare, in cadrul caruia a redeschis saptamana trecuta magazine cu o suprafata de pana la 400 de metri patrati, magazine de bricolaj si gradini publice.La 1 mai urmeaza sa fie redeschise saloanele de coafura, magazinele cu suprafata mai mare decat cea mentionata anterior, dar si centrele comerciale, relateaza Reuters.In privinta institutiilor scolare, Guvernul a anuntat o reluare a cursurilor la inceputul lui mai in cazul claselor mari din ciclul secundar.Kurz a anuntat marti, in aceasta conferinta de presa, ca celelalte institutii scolare urmeaza sa fie redeschise treptat incepand din 15 mai.Urmareste LIVE cele mai cele mai importante informatii despre pandemia de coronavirus din Romania si din lume ...citeste mai departe despre " Kurz anunta redeschiderea restaurantelor si lacasurilor de cult in Austria " pe Ziare.com