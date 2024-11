20 de islamisti au fost identificati in randul armatei germane, a anuntat Serviciul german de contraspionaj militar (MAD). Alte 60 de persoane sunt anchetate in prezent, cei in cauza fiind suspecti ca ar fi membri sau simpatizanti ai Statului Islamic.

Pentru a se preveni astfel de infiltrari, Germania vrea sa modifice legislatia in saptamanile urmatoare, pentru a putea fi facute verificari amanuntite inca din stadiul de recrutare, fapt ce acum nu e permis.

Anchetele au inceput dupa ce Biroul pentru recrutare a primit un numar mare de solicitari de la persoane care voiau sa intre in armata pentru o perioada de doar cateva luni. Acestea erau extrem de interesate sa invete mai ales sa manuiasca armele si echipamentele, a declarat un purtator de cuvant al Serviciului german de contraspionaj militar (MAD).

Acest val de cereri de recrutare ar putea fi generat de apelurile Statului Islamic din ultimii ani. In 2014, de exemplu, gruparea jihadista ii indemna pe cei cu ...citeste mai departe despre "Jihadistii s-au infiltrat in armata germana: 20 au fost depistati, zeci de persoane anchetate" pe Ziare.com

Ads