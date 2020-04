Noile masuri, care ar urma sa fie date publicitatii pana la finalul lunii, se vor adauga pachetului de 25 de miliarde de euro aprobat in martie, a spus Conte, intr-un discurs rostit in Senat.Separat, Conte a scris intr-o postare pe Facebook ca Executivul de la Roma va anunta inainte de finalul saptamanii planul de revenire treptata, incepand din 4 mai, din izolarea impusa populatiei pentru combatarea epidemiei, transmit DPA si Reuters.Masurile de izolare, in vigoare din 9 martie, le impun oamenilor sa nu iasa din case decat pentru deplasari absolut necesare si au dus la inchiderea majoritatii afacerilor italiene.Guvernul se afla sub presiunea grupurilor de afaceri si a regiunilor mai industrializate din nord pentru a permite o reluare treptata a activitatilor economice incepand din 4 mai, in vederea impiedicarii unei catastrofe economice.Comisia pentru buget din Senatul Italiei estimeaza ca economia s-a contractat cu 5% in primul trimestru din 2020 si va inregistra un declin de 10% in trimestrul doi din acest an, din cauza impactului pandemiei.Intr-un recent raport al Fondului Monetar International se arata ca Italia , a treia economie a zonei euro, ar urma sa inregistreze un declin de 0,6% in 2020, fata de o crestere cu 0,4% previzionata anterior, urmand ca PIB-ul sa se redreseze in 2021, cu un avans de 0,8%.Vezi si Cum profita mafia italiana de pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Italia va adopta un nou pachet de stimulare a economiei, de 50 de miliarde de euro " pe Ziare.com