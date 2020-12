Noul sistem va fi produs si livrat de ELTA Systems Ltd, subsidiara a companiei de stat Israel Aerospace Industries.Tot ELTA a livrat Republicii Cehe acum circa doi ani opt sisteme radar in cadrul unui contract de 125 milioane de dolari, dar actuala tranzactie va fi probabil mai mare, a mentionat ynet.Acordul a fost semnat vineri de seful de Stat major al armatei ungare, Ferenc Korom, primele piese din noile echipamente radar urmand sa fie livrate in 2022. Acestea vor inlocui radarele deja invechite din apararea aeriana a Ungariei, datand din epoca sovietica.Sistemul ELM-2084 poate detecta aeronave care zboara la altitudini scazute, elicoptere, drone, rachete si proiectile de artilerie.ELTA a vandut pana acum peste 100 de sisteme radar in valoare de peste 2 miliarde de dolari Canadei, Indiei si Finlandei, intre alte tari.Citeste si:Israelul va incepe campania de vaccinare contra COVID-19 pe 27 decembrie ...citeste mai departe despre " VIDEO Ungaria va cumpara din Israel sistemul radar Iron Dome, care poate detecta inclusiv drone. Alte tari care au achizitionat astfel de sistem " pe Ziare.com