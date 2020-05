Potrivit televiziunii iraniene de stat, flota Gardienilor Revolutiei s-a imbogatit cu vedete Ashura, nave de patrulare Zolfaghar si submarine Taregh."Anuntam astazi ca, oriunde se afla americanii, noi suntem chiar langa ei si ne vor simti mult mai mult prezenta", a declarat comandantul marinei Gardienilor Revolutiei, Alireza Tangsiri, cu prilejul unei ceremonii in sudul Iranului.Iranul si Statele Unite, inamici jurati, au parut sa se afle pe punctul unei confruntari directe de doua ori in ultimul an. Mai intai in iunie 2019, dupa ce o drona americana ar fi fost doborata de Iran in Golf, apoi in ianuarie 2020, dupa asasinarea, intr-un raid american la Bagdad, a puternicului general iranian Qassem Soleimani, care dirija operatiunile externe ale Gardienilor.Cea mai recenta escaladare dateaza de la mijlocul lunii aprilie, cand SUA i-au acuzat pe Gardienii Revolutiei ca le hartuiesc navele din Golf."Sa avansam in timp ce ramanem in defensiva este natura muncii noastre", a afirmat seful armatei ideologice iraniene, generalul de divizie Hossein Salami. "Insa aceasta nu inseamna sa ramanem pasivi in fata inamicului", a adaugat el, subliniind ca Iranul "nu se va inclina in fata niciunui adversar".Potrivit generalului Salami, marina Gardienilor Revolutiei a primit instructiuni sa suplimenteze capacitatile navale ale Iranului, astfel incat tara sa-si poata apara in mod adecvat 'independenta teritoriala si integritatea, proteja interesele pe mare, urmari si distruge inamicul'. ...citeste mai departe despre " Iranul isi mareste flota si lanseaza un avertisment fortelor navale americane din Golf " pe Ziare.com