In urma izolarii persoanei, coronavirusul nu s-a raspandit in comunitate.Localnicii sunt atenti sa respecte toate regulile impuse, dar traiesc mai relaxat avand in vedere ca insula este libera de coronavirus. In prezent, oricine ajunge pe insula trebuie sa faca un test rapid."Am fost vaccinata. Toata populatia s-a vaccinat, sunt oameni de la 20 la 94 de ani. Bineinteles ca sunt batrana, mi-am trait viata, dar din fericire virusul nu ajunge la insula noastra. Inainte de pandemie, aveam multi turisti. Speram ca se vor intoarce", a spus Maria Lazaraki, una dintre primele vaccinate.Citeste si:Pensiile de stat - un teren minatCe venituri iti ia in considerare banca pentru un creditMarturia uneia dintre studentele exmatriculate de la Facultatea de Drept: "Am copiat ca masura de preventie, pentru a nu fi nedreptatita. Nu voiam sa ajung la taxa din cauza celor care copiau"Diferentele dintre Pfizer, Moderna si AstraZeneca. Ar trebui sa ne ingrijoreze reactiile adverse? "Oamenii doar raporteaza mai multe reactii din cauza controversei"Secretul exploziei lui Mihaila la Parma. E irezistibil pe teren si "invizibil" in viata privata. Cine e iubita fotbalistului ...citeste mai departe despre " Ce insula din Grecia este libera de COVID-19 dupa ce toti locuitorii au fost vaccinati " pe Ziare.com