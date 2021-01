Informatiile esentiale pe care trebuie sa le stie romanii care vor sa calatoreasca, sa munceasca sau sa studieze in Marea Britanie

Reprezentanta diplomatica a Romaniei aminteste ca si cei cu varste intre 0 si 21 de ani trebuie sa fie inregistrati pentru noul statut de rezident EUSS pentru a putea continua sa locuiasca alaturi de parinti in Regatul Unit.La fel trebuie sa procedeze toti cetatenii statelor UE aflati in situatie similara.Peste 600.000 de romani au primit pana acum statutul de rezident sau statutul de rezident temporar in Regatul Unit.Statutul le garanteaza dreptul de a lucra pe teritoriul Regatului Unit fara conditionari suplimentare, de a avea acces gratuit la sistemul de sanatate britanic si acces la sistemul de invatamant, inclusiv pentru continuarea studiilor fara conditionari suplimentare, de a accesa fondurile publice (ajutor social, ajutor de somaj etc) in cazul in care sunt indeplinite conditiile legale si de a circula liber spre sau din Regatul Unit fara conditionari suplimentare.Obtinerea statutului de rezident permite o absenta de pana la 5 ani din Regatul Unit fara pierderea drepturilor mentionate. In cazul celor care au obtinut rezidenta temporara este permisa o absenta de pana la 2 ani consecutivi din Regatul Unit fara pierderea drepturilor mentionate.Joi 31 decembrie 2020 este ultima zi a perioadei de tranzitie de dupa retragerea Londrei din Uniunea Europeana. De la 1 ianuarie 2021 Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord devine tara terta, ceea ce inseamna ca vor interveni schimbari legate de calatorie, munca, studiu, comert si alte domenii in relatiile cu tarile membre ale blocului comunitar.Cetatenii romani care doresc sa vina in Marea Britanie dupa 1 ianuarie 2021 (la munca, la studii sau in vizita) trebuie sa se informeze in prealabil din surse oficiale, precizeaza Ambasada, adaugand ca le sta la dispozitie cu informatii sau raspunsuri.Citeste si: Sinecurile de la ANRE. Fabuloasele salarii ale politrucilor care "s-au jucat" cu preturile la energie electrica si la gaze...citeste mai departe despre " Informatiile esentiale pe care trebuie sa le stie romanii care vor sa calatoreasca, sa munceasca sau sa studieze in Marea Britanie " pe Ziare.com