Turcia scapă inflația de sub control. Politicile economice neortodoxe ale lui Erdogan duc țara spre colaps

Turcia a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimul sfert de secol, rata din luna iunie ajungand la aproape 79%.

Rata anuala a inflatiei a fost de 78,62% in luna iunie, potrivit Institutului de Statistica din Turcia, depasind prognozele. Aceasta este cea mai mare valoare anuala a inflatiei din ultimii 24 de ani.

Cresterea lunara a preturilor a fost de 4,95%.

Cresterea preturilor de consum a lovit puternic populatia de 84 de milioane, cu putine sperante de imbunatatire pe termen scurt, ca urmare a razboiului Rusia-Ucraina, preturilor ridicate ale energiei si alimentelor si a deprecierii bruste a lirei turcesti.

Preturile transporturilor au crescut cu 123,37% fata de anul precedent, iar preturile alimentelor si bauturilor nealcoolice au avansat cu 93,93%, potrivit datelor guvernamentale.

Turcia s-a bucurat de o crestere economica rapida in anii precedenti, dar presedintele Recep Tayyip Erdogan a refuzat in ultimii ani sa majoreze semnificativ dobanzile pentru a reduce inflatia rezultata, descriind ratele dobanzilor drept "mama tuturor raului".

Rezultatul a fost o lira turceasca in scadere si mult mai putina putere de cumparare pentru turcii obisnuiti.

Erdogan a instruit banca centrala a tarii - despre care analistii spun ca nu are independenta fata de presedinte - sa reduca in mod repetat dobanzile imprumuturilor, in 2020 si 2021, chiar daca inflatia a continuat sa creasca.

Sefii bancilor centrale care si-au exprimat opozitia fata de acest curs de actiune au fost concediati; pana in primavara lui 2021, banca centrala a Turciei a avut patru guvernatori diferiti in doi ani.

Dobanda cheie a fost redusa treptat la 14% in toamna trecuta si a ramas neschimbata de atunci. Lira a scazut cu 44% fata de dolar anul trecut si cu 21% de la inceputul acestui an.

Guvernul Turciei a introdus politici neortodoxe pentru a incerca sa sustina lira fara a creste dobanzile. La sfarsitul lunii iunie, autoritatea de reglementare bancara din Turcia a anuntat interzicerea imprumuturilor in lire companiilor care detin ceea ce considera a fi prea multa valuta straina, ceea ce a stimulat pentru scurt timp moneda, dar a provocat mai multa incertitudine in randul investitorilor care au pus sub semnul intrebarii sustenabilitatea masurii. ...citeste mai departe despre "Turcia scapa inflatia de sub control. Politicile economice neortodoxe ale lui Erdogan duc tara spre colaps" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.