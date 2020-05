Increderea in guverne atinge un nou record, la nivel mondial, in plina pandemie

Increderea in Guvern a crescut in 6 dintre cele 11 piete cercetate, inclusiv in Marea Britanie (24 de puncte), Canada (20 de puncte), Germania (19 puncte) si Coreea de Sud (16 puncte).Respondentii vor ca guvernul lor sa conduca in toate domeniile in care este nevoie de raspuns: stoparea pandemiei (73%), ajutorul dat oamenilor pentru a face fata pandemiei (72%), informarea publicului (72%), furnizarea de sprijin economic (86%), revenirea la normalitate (79%).Majoritatea (61%) este, de asemenea, mai dispusa acum decat in mod obisnuit sa ofere guvernului informatii legate de sanatatea personala si de localizare, pentru a contribui la stoparea raspandirii virusului.Aproape trei din patru respondenti cred ca restrictiile impuse de pandemie libertatii lor de miscare sunt complet rezonabile si adecvate. Acolo unde increderea in guvernul federal lipseste, guvernul local se bucura de cea mai mare incredere, cu cele mai mari diferente in SUA (20 puncte), Japonia (15 puncte) si Franta (11 puncte).Increderea in liderii guvernamentali a crescut cu 13 puncte pana la 61%, ceea ce ii face mai credibili decat directorii de companii (CEOs - 58%)."Confruntati cu una dintre cele mai mari crize de sanatate si financiare din istorie, oamenii se indreapta catre guvernele lor pentru leadership si speranta", a declarat Richard Edelman, CEO Edelman."Rapiditatea impunerii si amploarea masurilor de izolare, performanta curajoasa a serviciilor de sanatate publica si dimensiunea alocarilor bugetare pentru sprijinirea sectorului privat au demonstrat ca guvernul ia rapid masuri importante. Aceasta este o schimbare uimitoare pentru guvern, care intotdeauna s-a aflat in partea de jos a ierarhiei de incredere", a mai aratat acesta.In pofida unei cresteri de patru puncte a increderii in mediul de business (62%) si a mai multor actiuni extrem de importante intreprinse de companii si de liderii lor, pentru a-i ajuta pe cei in nevoie, studiul dezvaluie mai multe puncte menite sa starneasca ingrijorare pentru ambele categorii.Majoritatea respondentilor considera ca mediul de business fie actioneaza gresit, mediocru sau chiar esueaza complet in efortul de a pune oamenii inaintea profitului (50%), de a implementa masuri de protecti ...citeste mai departe despre " Increderea in guverne atinge un nou record, la nivel mondial, in plina pandemie " pe Ziare.com