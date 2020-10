Inalti oficiali turci se arata scandalizati de publicarea in Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele Recep Tayyip Erdogan. Cum arata desenul

"Condamna ferm cele publicate referitor la presedintele nostru in revista franceza, care nu respecta nicio credinta, sanctitate si valori, ci arata doar vulgaritate si imoralitate", a scris pe Twitter purtatorul de cuvant prezidential Ibrahim Kalin.Hicbir inanc, kutsal ve degere karsi saygisi olmayan Fransiz dergisinin Cumhurbaskanimizla ilgili yayinini siddetle kiniyoruz. Bunlar sadece kendi muptezelliklerini ve ahlaksizliklarini ortaya koyuyorlar. Kisi haklarina saldiri, mizah ve ifade ozgurlugu degildir.- Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 27, 2020"Un atac impotriva drepturilor personale nu inseamna nici umor si nici libertate de exprimare", a adaugat acesta."Agenda antimusulmana a lui Macron da roade", a constatat la randul sau pe Twitter directorul pentru comunicare al administratiei prezidentiale, Fahrettin Altun."Condamnam acest efort dezgustator al acestei publicatii de a-si raspandi rasismul cultural si ura", a mai scris Altun.Caricatura de pe coperta revistei franceze il arata pe Erdogan imbracat in lenjerie alba, asezat intr-un fotoliu, tinand intr-o mana ceea ce pare o fi o doza de bautura si cu cealalta ridicand la spate valul unei femei care poarta abaya.Publicarea ei survine dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute Erdogan l-a criticat vehement pe presedintele francez Emmanuel Macron, afirmand ca acesta are nevoie de un examen psihiatric, ceea ce a determinat Parisul sa-si recheme ambasadorul la Ankara. Luni, Erdogan a facut apel la boicotarea produselor franceze.Erdogan s-a aflat in prim planul valului de nemultumire al tarilor majoritar musulmane dupa ce Charlie Hebdo a decis sa publice din nou caricaturile cu profetul Mahomed care i-au infuriat pe musulmani in urma cu un deceniu. Reprezentarile profetului sunt considerate tabu in islam si imaginile din Charlie Hebdo sunt in mod special provocatoare, unele legand islamul de terorism.Erdogan l-a acuzat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca a permis raspandirea islamofobiei prin faptul ca nu a interzis imaginile. Macron a raspuns aparand dreptul la libertate de expresie, cel mai recent la inmormantarea lui Samuel Paty, profesorul recent decapitat in Franta dupa ce a prezentat la clasa, la o ora priv ...citeste mai departe despre " Inalti oficiali turci se arata scandalizati de publicarea in Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele Recep Tayyip Erdogan. Cum arata desenul " pe Ziare.com