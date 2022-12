Înalt oficial SUA: ”Sunt convins că NATO va primi în curând în mod oficial Finlanda şi Suedia în cadrul său”

Finlanda şi Suedia s-au alăturat joi Statelor Unite şi îndeamnă Turcia să le dea undă verde aderării la NATO, estimând că au răspuns exigenţelor în domeniul securităţii ale Ankarei, relatează AFP.

Secretarul de Stat american Antony Blinken şi omologii săi suedez şi finlandez s-au abţinut, într-o conferinţă de presă comună, la Washington, în urma unor reuniuni trilaterale, să critice Turcia, care blochează în continuare aderarea celor două ţări nordice la Alianţa Nord-Atlantică.

”Sunt convins că NATO va primi în curând în mod oficial Finlanda şi Suedia în cadrul său”, subliniază şeful diplomaţiei americane.

”Cele două ţări au luat măsuri concrete semnificative în îndeplinirea anagajamentelor lor, inclusiv a celor legate de interese de securitate ale aliatului nostru, Turcia”, adaugă el.

Ankara blochează extinderea NATO - din mai - şi cere extrădarea mai multor kurzi din Turcia, care s-au exilat sau refugiat în Suedia şi în mai mică măsură în Finlanda.

Suedia l-a expulzat săptămâna trecută pe unul dintre aceştia - Mahmut Tat, condamnat în Turcia la şase ani şi zece luni închisoare din cauză că face parte din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o organizație condideră teroristă de către Ankatra şi Uniunea Europeană (UE).

TURCIA EXERCITĂ PRESIUNI ÎNAINTEA ALEGERILOR DIN 2023

Ministrul finlandez de Externe Pekka Haavisto a anunţat că angajamentele pe care şi le-au asumat cele două ţări nordice faţă de Turcia au fost ”întru totul îndeplinite”.

El şi-a exprimat speranţa ca Suedia şi Finlanda să adere la NATO - în februarie -, data avasată de Ungaria, cealaltă ţară care blochează aderarea, pentru ca Parlamentul ungar să ratifice aderarea.

FM Haavisto: Met together with @TobiasBillstrom our close colleague @SecBlinken. We talked about Finnish and Swedish NATO accession. We are stronger together. 🇺🇸🇫🇮🇸🇪 pic.twitter.com/faDHyxgkr3— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) December 8, 2022

”Bineînţeles, ceea ce ne lipseşte în continuare este o dată clară şi un program clar al Parlamentului turc în vederea rezolvării acestei situaţii”, a declarat Haavisto.

”Ştim că Turcia va avea alegeri. Sperăm, bineînţeles, ca această decizie a Turciei să aibă loc cât mai rapid posibil”, a adăugat el.

Alegeri prezidenţiale şi legislative sunt prevăzute - în iunie - în Turcia.

