Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare pentru cei mai mici, este justificata oficial din considerente sanitare - copiii par sa nu fie afectati in mare masura de COVID-19 - si ar urma sa faciliteze revenirea la serviciu a parintilor.Unii dintre acestia, insa, si-au exprimat temerile si au lansat o pe Facebook o campanie ''Copilul meu nu trebuie sa fie un iepure de laborator pentru COVID-19'', precum si o petitie online care a strans peste 28.000 de semnaturi luni dimineata.Si in Franta , premierul Edouard Philippe a prezentat duminica principiile unei iesiri lente din carantina incepand cu 11 mai, care se va baza pe testarea masiva a populatiei si pe izolarea bolnavilor, informeaza AFP.Francezii nu vor reveni "imediat si, probabil, nu foarte curand la viata de dinaintea" crizei COVID-19, a avertizat seful guvernului francez.Citeste mai multe despre cum intentioneaza Franta sa iasa, treptat, din carantinaSi Polonia va incepe, gradual, iesirea din carantina. Ramane de vazut cum va fi modificat planul polonezilor, avand in vedere ca chiar cu o zi inainte de inceperea reducerii restrictiilor, s-a inregistrat cel mai mare numar de cazuri de coronavirus.In Romania , profesorul Alexandru Rafila spune ca din 15 mai, ar putea incepe relaxarea restrictiilor, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca suntem pe un trend ascendent, dar lent si focarele sunt pe cale sa fie stinse si roaga populatia sa mai rabde 10 zile, dupa care s-ar putea lua primele decizii de relaxare a restrictiilor.Ramai pe Ziare.com pentru a afla cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de Covid-19, transmise in format LIVE text. ...citeste mai departe despre " In Norvegia s-au deschis cresele, dupa cinci saptamani de izolare " pe Ziare.com