Imperial College London renunta la motto-ul in limba latina din cauza asocierii sale cu Imperiul Britanic

Universitatea, plasata recent pe locul 8 mondial intr-un clasament, a afirmat ca aceasta schimbare ar "sprijini o comunitate diversa si inclusiva".Protestele globale ale organizatiei Black Lives Matter au pus din ce in ce mai multa presiune asupra universitatilor, cerandu-le acestora sa isi constientizeze mostenirea istorica.Motto-ul "scientia imperii decus et tutamen", inscris inca din 1908 pe stema universitatii, s-ar se traduce "cunoasterea stiintifica, gloria suprema si aparatoarea imperiului".Universitatea a afirmat ca in viitor va folosi o stema rosie, albastra si aurie modificata pentru a exclude motto-ul din diplomele de absolvire, echipamentele sportive ale echipei universitatii si alte materiale."Cunoastem faptul ca acest motto evoca o mostenire istorica inradacinata in puterea coloniala si in oprimare," a afirmat universitatea. "Alegem sa nu negam aceasta istorie dar nici nu dorim sa mai fim definiti de ea."Profesoara Alice Gast, vice-cancelar al universitatii, a informat personalul ca "multi dintre ei i s-au adresat in legatura cu motto-ul si prezenta sa pe emblema universitatii." Ea a promis ulterior formarea unui grup de lucru pentru "examinarea istoriei si mostenirii Colegiului".In mod similar si Universitatea Bristol, membra la randul ei in grupul Russell, a anuntat ca isi reconsidera logo-ul in urma protestelor anti-rasiste create de uciderea lui George Floyd, un barbat afro-american care se afla in custodia politiei Statelor Unite.Stema Universitatii Bristol contine emblemele heraldice ale lui Edward Colston, Henry Overton Wills III si a familiei Fry, figuri proeminente ale Imperiului Britanic.In 7 Iunie, o statuie a lui Colston, comerciant de sclavi in secolul al XVII-lea, a fost doborata si aruncata in portul Bristol de protestari, urmata de atacarea de catre activisti a zeci de alte monumente din tara.Universitatea Bristol a dezvaluit, de asemenea, ca s-a "angajat sa reconsidere" numele emblematicei cladiri Wills Memorial, actiune care a venit ca o repornire a unei campanii studentesti de redenumire a cladirii, lucru pe care universitatea il refuzase in 2017.Wills, care s-a nascut in 1828, a fost un lider al industriei tutunului si un filantrop care a donat echivalentul a aproximativ 10 ...citeste mai departe despre " Imperial College London renunta la motto-ul in limba latina din cauza asocierii sale cu Imperiul Britanic " pe Ziare.com