Grecii au liber la mers la plaja, dar sunt supravegheati cu drone

Cetatenii si-au recuperat putina libertate, dupa cum relateaza The Guardian, insa sunt supravegheati prin intermediul dronelor.In acest mod, autoritatile se asigura ca este respectata distanta sociala in vederea limitarii raspandirii coronavirusului.Sezlongurile sunt asezate la o distanta de 10 metri unul de celalat. Doar parintii au voie sa isi tina copiii langa ei.Pe nisip umbla un angajat al primariei care controleaza drona. Potrivit sursei citate, el incearca sa gaseasca zonele aglomerate, pentru a dispersa multimea.Pe drona poate fi citit mesajul "mentinem distanta, respectam sanatatea publica"."Socheaza oamenii, dar se uita in sus si apoi se indeparteaza", povesteste Zissimos Zissos. De altfel, pe plaja sunt prezenti si politisti si paznici, care au aceeasi misiune: sa indemne la respectarea regulilor si in mod special a distantarii sociale.Giorgos Papanicolaou, primarul orasului Glyfada, de care tine plaja respectiva, spune ca mai dificil de controlat sunt copiii, dar pana acum nu au existat probleme majore.Sambata, la 8 dimineata, cluburile de pe plaja s-au deschis, insa fara muzica, alcool sau facilitati sportive care ar putea incuraja interactiunea sociala.Sezlongurile sunt dezinfectate inainte de fiecare persoana care il inchiriaza. De asemenea, sunt dezinfectante constant umbrelele, care oricum stau la o distanta de 4 metri de sezlong.In sudul Europei, salvarea turismului este cruciala. O cincime din forta de munca elena - mai mult de un milion de oameni - lucreaza in turism.Plajele private sunt si ele o parte esentiala a economiilor statiunilor si acum se pregatesc sa se deschida.In conformitate cu noile reguli, cine vrea sa mearga la plaja trebuie sa-si rezerve in prealabil sezlongul (care trebuie sa fie dezinfectat intre fiecare utilizator) si, eventual, sa ii fie luata temperatura inainte de a-i fi permis accesul.Citeste si:Prima plaja din Grecia pregatita sa primeasca turisti e in Santorini. Cum arata organizarea anti-COVID (Video) Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise. Localnicii au stat si la coada ca sa prinda loc (Video)A.D. ...citeste mai departe despre " Grecii au liber la mers la plaja, dar sunt supravegheati cu drone " pe Ziare.com