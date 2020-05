Grecia: Un paradis in criza

Jorgos Katikas se bucura de zilele insorite de primavara si de cafeaua pe care o savureaza in gradina. Impreuna cu parintii sai detine un mic hotel in orasul Rethymnon, pe insula Creta. Camerele sunt ingrijite, cladirea este situata in apropierea plajei, nimic extravagant.La inceputul lunii mai ar fi trebuit sa apara primele rezervari pentru sezonul estival. Dar situatia este acum diferita. "Inca ma mai gandesc daca mai renteaza sa deschidem hotelul in vara. Din actuala perspectiva, as spune ca nu merita", spune Katikas.Din cauza restrictiilor de calatorie, turistii straini nu pot veni. In plus, se impun masuri de igiena stricte, dar nimeni nu poate spune cat de necesare sunt acestea cu adevarat.Conform actualelor discutii, orice este posibil. De exemplu, inchiderea salilor de mic-dejun si servirea clientilor in camere. "Numai pentru mic-dejun ar trebui sa angajez alti oameni si nu-mi pot permite", adauga proprietarul hotelului.Probabil, Katikas va gasi o solutie rezonabila din punct de vedere economic. In fond este de profesie economist. Dupa ce a studiat la Atena, a lucrat ca jurnalist economic pentru diverse posturi TV si publicatii. In 2012, la apogeul crizei datoriilor, s-a intors in Creta.Calculul sau a fost corect: "Pentru turism, anul 2012 a fost o catastrofa. Dar de-atunci incoace situatia a inceput sa se remedieze si, in fiecare vara, am putut inregistra un numar record de vizitatori", se bucura barbatul in varsta de 45 de ani.Nordul insulei a gazduit turisti din Scandinavia care, de 10-15 ani, au ramas fideli Cretei, de parca ar avea case de vacanta acolo. Anul acesta, insa, criza Corona loveste industria de profil.Teama de un razboi al preturilorSub aspect economic, administrarea unui hotel aproape ca nu mai are niciun sens, afirma Alexandros Angelopoulos, sef al renumitului lant hotelier Aldemar si secretar general al Asociatiei hotelierilor din Heraklion. Probleme financiare mari intampina in prezent mai ales hotelurile de lux, spune Angelopoulos.Motivul: "Multe au fost renovate in iarna. Lucrarile au fost incheiate in proportie de 90%, iar acum vor trebui platite. Dar incasari nu vor mai fi in aceasta vara." In plus, ar mai fi costurile suplimentare cu noile masuri de igiena, estimate la 2-3 procente din bugetul anual, in cazul unui hotel de ...citeste mai departe despre " Grecia: Un paradis in criza " pe Ziare.com