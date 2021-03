Oficialul grec se afla in vizita in Romania la invitatia omologului sau, Claudiu Nasui.Grecia a decis sa deschida oficial sezonul turistic pe data de 14 mai, iar turistii fie vor face dovada vaccinarii sau a anticorpilor, fie vor prezenta un test negativ si vor purta masca in toate spatiile publice, se arata intr-un comunicat de presa al Organizatiei Nationale de Turism a Greciei remis AGERPRES in urma cu o saptamana.Sloganul central al noii campanii promotionale pentru turismul grecesc este "All You want is Greece" ("Tot ce vrei este Grecia").CITESTE SI:ANALIZA: Declaratiile belicoase, trecerea liniei rosii si "ciocnirea ritualica" intre Joe Biden si Vladimir PutinTratamentul atipic aplicat de o doctorita bolnavilor de COVID-19. Colegiul medicilor: "Nu va fi sanctionata, insa nu suntem de acord cu afirmatiile date in presa"Apostolii terorii: medicii care au panicat populatia pe timp de pandemie cu mesaje apocalipticeVerdictul Agentiei Europene a Medicamentului privind vaccinul AstraZeneca: "Este sigur si eficient. Nu este asociat cu aparitia trombozelor"Tradarea maxima pentru fanii Realului. Fostul portar Iker Casillas, cuplat cu o fana a lui Atletico? ...citeste mai departe despre " Grecia se bazeaza pe turistii romani. Ministrul grec al Turismului vine la Bucuresti sa prezinte oferta tarii sale " pe Ziare.com