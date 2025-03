Grecia respinge extradarea celor opt militari turci fugiti dupa lovitura de stat

Curtea Suprema elena a respins, joi, cererea Ankarei de extradare a celor opt militari care s-au refugiat in Grecia cu un elicopter dupa tentativa de lovitura de stat din Turcia, in iulie, si pe care Guvernul turc ii acuza ca au participat la puciul esuat.

Cei opt militari afirma ca nu sunt implicati in tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie, relateaza BBC News si The Associated Press.

Turcia a cerut sa fie extradati pentru a fi judecati. Insa militarii spun ca se tem pentru vietile lor.

Acest caz a fost o adevarata dilema pentru Atena. Procurori de rang inalt au argumentat impotriva extradarii.

Hotararea Curtii este definitiva si nu se poate formula apel impotriva ei.

Presedintele sedintei a citit, joi, cu voce tare hotararea. El a spus ca militarii risca un proces inechitabil daca ar fi trimisi inapoi in Turcia, potrivit AP.

Cei opt ofiteri au luptat impotriva extradarii timp de sase luni.

