Grecia impune obligativitatea purtarii mastii de protectie in aproape toate spatiile inchise, dar nu si in biserica

Atat angajatii, cat si clientii, sunt obligati - incepand de miercuri - sa poarte masca de protectie in toate magazinele, in companiile de utilitati, servicii publice, banci, servicii cu clientii, supermarketuri magazine alimentare, frizerii, centre de infrumusetare, cabinete medicale, in mijloacele de transport in comun si taxi, scrie keeptalkinggreece.com.Nepurtarea mastii in aceste locuri se pedepseste cu o amenda in valoare de 150 de euro.Bisericile nu se afla pe lista cu locuri in care purtarea mattii este obligatorie.Hardalias a justificat aceasta absenta de pe lista prin faptul ca majoriatea bisericilor respecta masuri de distantare sociala. El a precizat ca Guvernul se afla in contact cu Biserica Ortodoxa Greaca si ca, in cazul in care este necesar, bisericilor li se vor impune masuri.Relaxarea cetatenilor si a controalelor a condus la o crestere ingrijoratoare a numarului contaminarilor cu noul coronavirus, a subliniat intr-o conferinta de presa Hardalias.El a indemnat sa nu se creeze panica, a dat asigurari ca autoritaile nu se complac si a precizat ca factorul de risc epidemiologic Rt este de 0,4.Potrivit unor date oficiale, bilantul contaminarilor cu covid-19 a crescut pana luni la 4.227, de la 3.409 in ultima zi a lui iunie.Numarul spitalizarilor pacientilor cu covid-19 a crescut, de asemenea, iar bilantul mortilor din cauza covid-19 a crescut duminica la 202.Centre urbane din Attica si Salonic inregistreaza un varf de contaminari, iar epidemiologii au recomandat purtarea mastii.In privinta cazurilor de covid-19 in randul turistilor, seful Protectiei Civile a anuntat ca, in perioada 1-26 iulie s-au efectuat 171.000 de testari la intrarea in tara.Aproximativ 300 de cazuri au fost depistate la un total de un milion de turisti, a subliniat el, precizand ca tarile din Balcani se afla in fruntea listei cu cele mai multe cazuri.In prezent, in tara sunt "active" 429 de cazuri, a precizat Hardalias, iar 596 de persoane, contacte apropiate ale bolnavilor, se afla in auto-izolare.La Salonic se inregistreaza 66 de "cazuri active" de covid-19, iar in Attica 145.