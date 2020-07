O instanta turca a primit joi o petitie care solicita transformarea cladirii masive din secolul al VI-lea, construita initial ca o catedrala crestina si in prezent una dintre cele mai vizitate atractii turistice din Turcia, din nou intr-o moschee.Instanta va anunta decizia in termen de 15 zile, a precizat un avocat."Hagia Sophia este un monument al patrimoniului mondial ... Multe tari - culminand cu interventia Departamentului de Stat al SUA - au subliniat acest aspect, indemnand Turcia sa nu faca pasi care ar crea o prapastie emotionala imensa intre crestinii din intreaga lume si Turcia", a declarat un purtator de cuvant al guvernului grec, Stelios Petsas, intr-o conferinta de presa.Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut miercuri Turciei sa pastreze statutul de muzeu al catedralei Sfanta Sofia din Istanbul si sa asigure ca aceasta va ramane accesibila tuturor.Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al circa 300 de milioane de crestini ortodocsi din intreaga lume, a declarat ca transformarea catedralei Sfanta Sofia intr-o moschee i-ar dezamagi pe crestini si provoca o "prapastie" intre est si vest.Hagia Sophia a fost cea mai importanta catedrala a crestinatatii timp de 900 de ani, inainte de a fi transformata in moschee, timp de 500 de ani, pana in 1934 cand a devenit muzeu.Presedintele turc Tayyip Erdogan a propus revenirea la statutul de moschee a acestui monument aflat in Patrimoniul Mondial UNESCO si unul dintre cele mai vizitate din Turcia. ...citeste mai departe despre " Grecia cere Turciei sa mentina statutul de muzeu pentru catedrala Sfanta Sofia din Istanbul " pe Ziare.com