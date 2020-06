Decizia de carantinare a fost anuntata de de premierului landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, unde se afla zona abatorului. Ultimul bilant arata 1.553 de bolnavi in randul angajatilor, dintre care aproximativ 650 dintre ei sunt romani.Carantina ii vizeaza pe toti cei 365.000 de locuitori ai zonei, masura este luata pana cel putin la finalul lunii, dar cu posibilitatea de extindere.Duminica, in urma intalnirii celulei de criza, premierul landului Armin Laschet a decis trimiterea de echipe mobile de testare pentru locuitorii din regiunea abatorului. Lachest declara atunci ca exista un risc enorm de contagiune, dar a decis sa nu instituie carantina pentru orasele unde locuiesc acum angajatii abatorului.Tot duminica, Armin Laschet facea apel catre angajatii straini de la abator pentru a nu parasi tara, pentru a avea rabdare sa fie testati, dandu-le asigurari ca vor primi cel mai bune tratament in spitalele din Germania. Apelul venea dupa ce 17 romani fugisera din carantina. ...citeste mai departe despre " Germania: Zona abatorului cu sute de romani infectati, in carantina " pe Ziare.com