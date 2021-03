Cancelarul Angela Merkel si liderii regionali au luat aceasta decizie dupa o reuniune de peste 11 ore, in urma careia au fost inasprite restrictiile in contextul evolutiei celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus.Decizia privind calatoriile in strainatate este legata de polemica suscita de deplasarile din vacanta de Paste in Mallorca, al caror numar a cunoscut o crestere uriasa dupa ce autoritatile germane au scos Insulele Baleare de pe lista zonelor de risc, o decizie care elimina obligativitatea prezentarii unui test PCR negativ si intrarea automata in carantina, informeaza AGERPRES.S-a stabilit astfel "obligativitatea generala" de realizare a unui test la intoarcerea in tara, o masura care o inlocuieste pe cea anterioara."Descurajam orice calatorie in exterior, in general orice calatorie daca nu este strict necesara", a declarat la incheierea reuniunii Angela Merkel.Cancelarul Angela Merkel a explicat ca guvernul german a contactat companiile aeriene din tara, astfel incat toti calatorii care se intorc din vacanta de Paste sa faca un test "inainte de zborul" de intoarcere. Detaliile acestei masuri urmeaza sa fie stabilite.CITESTE SI:FOTO VIDEO Cat de pustii sunt celebrele partii de schi din Alpi. Turistii au fost interzisi, in ciuda protestelor vehementePerformanta actorilor de la Bulandra: 6.000 de spectatori platitori la teatru online. Marius Manole: "Am umplut 20 de sali odata"Senatul a abrogat prevederea privind iesirea anticipata la pensie a magistratilor, la 45 de ani si dupa o vechime de 20 de aniRazboiul comercial dintre UE , SUA si Marea Britanie. Cum au pierdut europenii milioane de doze de vaccin anti-Covid-19Mesajul sfasietor al handbalistei Crina Pintea: "Si-au batut joc de noi pentru ca suntem mici. M-am saturat". Romanca a plans pe teren ...citeste mai departe despre " Germania va cere teste PCR negative la intrarea in tara indiferent de zona unde s-a calatorit " pe Ziare.com