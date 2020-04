Germania se pregateste sa redeschida lacasele de cult, dupa o decizie a Curtii Constitutionale

Cu conditiile sa se respecte o distanta minima intre credinciosi si ca acestia sa poarte o masca, "adunarile religioase se vor putea tine din nou", se arata intr-un document pregatit de Guverul Angelei Merkel.Instanta suprema a justitiei germane a autorizat miercuri seara, in anumite conditii, redeschiderea lacasurilor de cult, in pofida pandemiei noului coronavirus, punand astfel in discutie restrictii implementate de autoritati in vederea opririi raspandirii bolii.Curtea Constitutionala federala a fost sesizata cu privire la acest caz de catre o asociatie musulmana din nordul Germaniei, care contesta interzicerea rugaciunii de vinerea intr-o moschee, in plin Ramadan, de catre autoritati locale din Saxonia Inferioara.Instanta suprema a dat dreptate asociatiei si a infirmat o hotarare a unui tribunal administrativ, care avea la baza legislatia privind interzicerea adunarilor, inclusiv religioase, din cauza riscului contaminarii cu noul coronavirus.Judecatorii arara ca "nu pot intelege ca nu este posibil sa se ajunga la o evaluare pozitiva cu privire la un caz particular" ca acesta.Ei au retrimis dosarul la tribunalul competent si-i cer ca, intr-o noua hotarare, sa ia in calcul "amestecul in libertatea religioasa", inscrisa in drepturile fundamentale garantate de Constitutia germana, pe care "ar reprezenta-o o interdictie, iar asta mai ales in cursul rugaciunii de vinerea in timpul lunii sfinte a postului Ramadanului".Judecatorii subliniaza ca asociatia musulmana, din care fac parte 1.300 de credinciosi, a prezentat propuneri vizand o limitare a riscurilor contaminarii.Astfel, se prevedea ca vinerea sa nu se organizeze doar o singura rugaciune, ci mai multe, iar credinciosii sa poarte masti de protectie si sa respecte o distanta importanta intre ei.Insa acest lucru nu a convins tribunalul administrativ, ingrijorat de faptul ca aceste masuri de precautie nu pot fi respectate in ziua rugaciunii de vinerea.Tribunalul a asociat aceste rugaciuni unor concerte sau evenimente sportive si le-a interzis.Aceasta sanctiune a Curtii Constitutionale exercita brusc o presiune asupra autortiatilor germane in vederea unei relaxari rapide a restrictiilor legate de noul coronavirus in privinta lacasurilor ...citeste mai departe despre " Germania se pregateste sa redeschida lacasele de cult, dupa o decizie a Curtii Constitutionale " pe Ziare.com