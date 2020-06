Germania ridica interdictiile de calatorie in UE din 15 iunie

Doua tari nu respecta aceste criterii, a precizat ministrul german de Externe Heiko Maas intr-o conferinta de presa, si anume Norvegia - care interzice intrarea - si Spania - unde Parlamentul se gandeste la o prelungire a acestei interdictii, relateaza Reuters.Germania urmeaza sa inlocuiasca restrictiile de calatorie cu sfaturi adresate calatorilor, a anuntat Heiko Maas.Germanii sunt indemnati sa se duca numai in caz de necesitate in Marea Britanie, care impune o carantina de 14 zile persoanelor care intra pe teritoriul britanic.Citeste si:Merkel spune ca Germania a trecut pana acum cu bine de testul coronavirusuluiPrimul avion cu europeni a decolat din Germania spre China ...citeste mai departe despre " Germania ridica interdictiile de calatorie in UE din 15 iunie " pe Ziare.com