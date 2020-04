Germania: Recolta este in siguranta, culegatorii romani nu

Echipe de lucru mici de doua-trei persoane, dormitoare pentru un singur muncitor sezonier, maxim doi cand este vorba de membri ai aceleiasi familii. Acestea sunt prevederile stricte din conceptul de siguranta a muncii in agricultura, adoptat la 16 aprilie in Germania, ca reactie la pandemia de coronavirus.Suna bine, dar este de multe ori foarte departe de realitate, dupa cum au constatat jurnalistii de la televiziunea germana ARD, care s-au ocupat pe larg in emisiunea "Panorama" de situatia lucratorilor veniti din sud-estul Europei pentru a ajuta la stransul recoltei in mai multe landuri germane. Este vorba mai ales de sezonieri din Romania 1800 de astfel de doritori de munca agricola in Germania s-au inghesuit recent pe aeroportul din Cluj Napoca pentru a se imbarca spre Republica Federala. Ambasada Romaniei la Berlin s-a plans intr-o scrisoare ca autoritatile romane nu ar fi primit nicio informatie in acest sens de la guvernul german. Instiintarea ar fi venit doar din presa germana. Guvernul german nu neaga acest lucru, dar spune ca: "Acum sunt informati toti factorii implicati. Sunt instiintate aeroporturile si companiile aeriene, care alaturi de Guvernul Romaniei si de Ministerul Transporturilor au distribuit acum directivele corespunzatoare", a declarat, la ARD, ministra germana a Agriculturii, Julia Klockner.Muncitorii sezonieri romani - salvatorii recolteiDe nu mai putin de 350 de lucratori romani are nevoie fermierul Rudolf Behr din Saxonia Inferioara, care fara ei s-ar vedea in situatia in care legumele sa nu poata fi recoltate si livrate magazinelor. Behr spune ca, pe langa pierderile sale financiare provocate de eventuala distrugere a recoltei, ar mai fi si o risipa uriasa de alimente. El se bucura ca poate beneficia in continuare de serviciile muncitorilor sezonieri romani si se straduieste sa respecte toate masurile de protectie, pentru a nu periclita sanatatea acestora si soarta recoltei.Fermierul german a inchiriat camere la hoteluri si stabilimente similare, a apelat la servicii de gastronomie, a instalat containere igienice, a infiintat la toate punctele sale de lucru unitati de vanzare, pentru ca romanii veniti la munca sa-si poata cumpara de acolo toate produsele necesare, la preturi normale, nefiind nevoiti sa mearga la cumparaturi la supermark ...citeste mai departe despre " Germania: Recolta este in siguranta, culegatorii romani nu " pe Ziare.com