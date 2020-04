Germania isi propune sa iasa din criza in 4 etape

Recul economic de 6,3 procente intr-un an - asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria Republicii Federale."Am avut ocazii mai placute si perspective mai optimiste", a spus ministrul federal al Economiei, Peter Altmaier, inainte de a-si prezenta la Berlin prognoza economica pentru anul in curs.Piata muncii din Germania se afla deja sub presiune masiva, iar situatia se va agrava in lunile urmatoare. In jur de trei milioane de lucratori primesc in prezent salarii reduse, care sunt suplimentate partial din fondul special prevazut de asigurarea de somaj.E vorba de asa-numitul "Kurzarbeitergeld", un mijloc de salvare a locurilor de munca, angajatii nefiind disponibilizati, ci avand temporar un program redus de lucru si primind salarii mai mici.In acest an, numarul total al angajatilor ar urma sa scada cu 370.000, iar rata somajului va ajunge la 5,8%.Economia sufera un soc dublu: atat pe plan intern, cat si extern. Cererea si oferta sunt afectate deopotriva, intrucat intreaga economie mondiala se afla in fata unei recesiuni majore. Lanturile de productie si aprovizionare sunt intrerupte la nivel global."Cererea de produse germane la export va continua sa scada si se va reface doar incet", estimeaza Altmaier.Scadere masiva a exporturilorPentru o economie orientata spre export, perspectiva actuala de scadere a acestuia cu 11,6%, in 2020, este fatala. Economia germana scade insa si din cauza reducerii consumului privat, dupa inchiderea pentru mai multe saptamani a magazinelor, restaurantelor si ofertelor de divertisment.Consumul intern este asteptat sa scada cu 7,4 procente in acest an. Potrivit prognozei actuale a guvernului german, punctul culminant al crizei economice este asteptat la sfarsitul lui iunie.Ministrul Economiei crede ca este important sa se planifice deja de acum revenirea pe plus a Germaniei. "Cu cat suntem capabili mai repede sa oferim o perspectiva concreta, cu atat mai rapid isi va reveni economia."Tot prognoza de acum asteapta o posibila crestere economica de 5% in 2021, daca se vor lua masurile potrivite.Optimizarea actualelor programe de sprijinire a economieiIn linii mari, Altmaier a elaborat un plan in patru puncte ce urmeaza a fi concretizat in urmatoarele saptamani si lu ...citeste mai departe despre " Germania isi propune sa iasa din criza in 4 etape " pe Ziare.com