Cel mai bogat roman din America, previziuni despre epoca post-Trump: "E tot mai evidenta tendinta asta: toate orasele mari incep sa se goleasca"

George Haber a plecat la finele anilor '80 in SUA. Aici a construit de la zero companii importante, iar pe unele le-a vandut apoi cu zeci, ba chiar si cu sute de milioane de dolari. Astfel, a incasat 80 de milioane de dolari din vanzarea companiei CompCore Multimedia si circa 200 de milioane numai din vanzarea GigaPixel.In prezent, George Haber este interesat in primul rand de inteligenta artificiala, de robotica si biotech, iar firmele sale au aceste domenii de activitate.2020, anul schimbarilorAnul 2020 a adus o serie de schimbari la nivelul Statelor Unite, dar si la nivel global. Criza sanitara cauzata de COVID-19 si alegerile din SUA au influentat de departe cel mai mult lumea.In ce priveste situatia SUA, in urma alegerilor care vor consemna cel mai probabil schimbarea lui Trump, exista o mare doza de impredictibilitate, crede George Haber."Economia Americii, dar si a intregului mapamond va depinde de pandemie. Atata timp cat vom fi in continuare in lockdown, vom ajunge sa nu mai avem nici hartie igienica si ne vom sterge la fund cu frunze", glumeste Haber. Apoi, redevine serios."Aici e schimbarea intre Trump, care avea atitudinea "hai sa ne intoarcem la lucru cat mai repede si da, cei care sunt susceptibili sau bolnavi unul dintr-o mie o sa moara" - exagerez, nu a spus-o chiar asa, dar sigur se intelege ideea - si Biden, cel care a folosit imaginea asta a lui Trump. El a punctat contrar, a mers pe ideea ca oprim tot si ne intoarcem in lockdown. Ceea ce ar fi un dezastru economic cum nu s-a mai intamplat de sute de ani. Uite, de exemplu, Marea Britanie are o scadere economica asa cum nu a mai avut de 300 de ani. Mi se pare atat de obscena si de proasta aceasta idee. Daca lockdown-ul de acum 6 luni ar fi functionat, acum nu mai exista virusul", spune el. China trage lozul cel mareDupa plecarea lui Trump, SUA ar putea reveni la pozitii mai reconciliante fata de China. Pe de o parte, ar fi un lucru bun, pentru ca tensiunile dintre cele doua mari puteri ar fi depasite mai usor. Partea mai putin buna ar fi ca Beijingul si-ar asigura suprema ...citeste mai departe despre " Cel mai bogat roman din America, previziuni despre epoca post-Trump: "E tot mai evidenta tendinta asta: toate orasele mari incep sa se goleasca" " pe Ziare.com