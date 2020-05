Potrivit Ministerului Justitiei francez, arestarea a fost operata de catre jandarmi in jurul orei locale 07:30 (05:30 GMT).Bogat om de afaceri de etnie hutu, Kabuga (84 de ani) era urmarit de 25 de ani de justitia internationala. SUA pusesera pe capul sau o recompensa de 5 milioane de dolari.El locuia la Asnieres-sur-Seine, in regiunea pariziana, sub o identitate falsa, si este acuzat in special de crearea militiilor Interahamwe, principala aripa armata a genocidului rwandez.Pe numele lui Felicien Kabuga fusese emis un mandat de arestare al Mecanismului international, structura din subordinea Tribunalului penal international pentru Rwanda (TPIR).Arestarea lui Kabuga deschide calea aducerii sale in fata Curtii de Apel din Paris si ulterior a Tribunalului international de la Haga.Genocidul din Rwanda, fosta colonie belgiana, a debutat la 7 aprilie 1994, cand reprezentanti radicali ai hutu, etnia majoritara din Rwanda, au inceput sa ucida membri ai minoritatii tutsi, dar si etnici hutu moderati.Masacrul, soldat cu aproximativ 800.000 de morti potrivit ONU , s-a incheiat dupa 100 de zile, atunci cand Frontul Patriotic Rwandez (RPF), fondat de etnici tutsi in afara granitelor, a invadat tara venind din Uganda si avandu-l drept lider pe Paul Kagame, actualul presedinte al Rwandei. ...citeste mai departe despre " Genocidul rwandez: Felicien Kabuga, unul dintre principalii acuzati, a fost arestat la Paris " pe Ziare.com