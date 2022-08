Brandul de lux Balenciaga a scos o nouă geantă, care costă aproape 2.000 de euro. Cu toate acestea, a fost asemănată cu un sac de gunoi.

Mai exact, arată ca un sac de gunoi, doar că este confecţionată din piele de viţel și decorată cu un logo subtil. Sacul, care a făcut înconjurul internetului, este disponibil pe alb, negru, galben şi albastru.

Se vinde pentru 1.790 de dolari și va ajunge în magazine în luna martie a anului viitor.

Who’s dropping $1800 on a Balenciaga trash bag 😭 pic.twitter.com/lhXo4xP9z6— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) August 3, 2022

This Balenciaga trash bag costs $1,790 😂

When asked about it, Demna (designer) said, “I couldn’t miss an opportunity to make the most expensive trash bag in the world, because who doesn’t love a fashion scandal”. pic.twitter.com/SMf6E8so9C— David Skilling | |ape® (@MrDavidSkilling) July 30, 2022 ...citeste mai departe despre "Suma amețitoare pentru care se vinde o geantă Balenciaga ce imită un sac de gunoi FOTO " pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.